I teatri dichiarati monumenti nazionali. Castelfiorentino e Vinci sono nella lista

EMPOLESE VALDELSA

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino e il Teatro di Vinci monumenti nazionali? Molto di più che una suggestione, quasi una certezza. È stata infatti approvata dalla Camera dei deputati la proposta di legge che conferisce a diversi teatri italiani il titolo di monumento nazionale. In tutto il Paese sono più di 400. Per la Toscana, inizialmente, figuravano 10 teatri, ma grazie ad un emendamento alla stessa proposta di legge presentato dal Pd toscano la lista si è allungata fino a 69 strutture, tra cui i due teatri del nostro territorio. "L’aumento da 10 a 69 dei teatri della Toscana che verranno dichiarati monumento nazionale è un riconoscimento importante, frutto di un intenso lavoro del Partito democratico fatto ai vari livelli – dichiara Laura Rimi, responsabile cultura del Pd toscano –. Abbiamo supportato la ricognizione delle strutture a livello regionale e territoriale e sollecitato l’inserimento di nuovi criteri di legge a livello nazionale. Valorizzare il patrimonio culturale toscano è un obiettivo che abbiamo deciso di perseguire con determinazione in ogni modo e oggi ben cinquantanove teatri passano dall’essere non solo luoghi di spettacolo, ma veri e propri simboli della storia della nostra Regione".

Requisito fondamentale dei teatri per poter essere dichiarati monumenti nazionali è quello di essere stati costruiti almeno 100 anni fa. Si aspetta, comunque, il via libera da parte del Senato, ma si tratta già di un passo in avanti per l’approvazione di questa proposta.

Irene Puccioni