I segreti dell’area della stazione, visita guidata

EMPOLI

Domenica 12 novembre, nell’ambito del del progetto Hugo – il percorso di co-progettazione e co-gestione che il Consorzio Co&So Empoli, sta portando avanti insieme al Comune –, la guida e storica Samuela Marconcini, condurrà i partecipanti in un piccolo viaggio urbano alla scoperta di ‘Empoli Segreta’. Partendo da piazza don Minzoni, dedicata alla memoria di un sacerdote romagnolo ucciso nel 1923 dagli squadristi fascisti, il percorso passerà dal monumento a Ferruccio Busoni, compositore e pianista che ebbe i suoi natali ad Empoli nel 1866 per poi scoprire la stazione ferroviaria, una delle principali della Toscana, che per la sua importanza strategica venne bombardata nel corso della seconda guerra mondiale. Il tutto senza dimenticare di esplorare il Parco della Rimembranza e il Parco XI febbraio. La partenza è alle 15.30 da piazza Don Minzoni. La visita è gratuita; prenotazione obbligatoria (www.progettohugo.it).