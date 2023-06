I reperti antichi bloccano il cantiere Nuova palestra, si allungano i tempi

I più attenti ci avevano già fatto caso. C’è un cantiere fermo da mesi accanto alla scuola media Vanghetti, nel quartiere di Serravalle. E’ quello che porterà alla nascita della nuova palestra che sarà poi a disposizione degli studenti, ma per vederla edificata servirà ancora un po’ di pazienza. Perché durante gli scavi sono emersi dei reperti di valore archeologico di cui l’amministrazione comunale aveva già dato notizia tempo fa, ma che adesso stanno portando via decisamente più tempo del dovuto.

I lavori sono infatti fermi nell’attesa di capire come andare avanti e, nello specifico, di come recuperare e salvaguardare quello che gli operai hanno trovato durante gli scavi. Si tratta di reperti risalenti all’epoca romana, ma al momento non è chiaro di cosa si tratti con precisione. Alla fine delle indagini l’archeologa incaricata redigerà relazione specifica e soltanto allora sarà possibile capire il da farsi. Ma, soprattutto, sarà possibile capire i tempi di ripresa dei lavori. L’area delle Vanghetti è infatti interessata dal cantiere per la realizzazione della nuova scuola primaria che andrà a sostituire quella che si trova dall’altra parte della strada e che al momento è ospitata all’interno di un edificio degli anni ‘60.

La nuova scuola, che costerà qualcosa come 5 milioni di euro, sarà realizzata alle spalle del plesso originario delle Vanghetti ed avrà la sua palestra all’interno di quella che attualmente viene utilizzata dai ragazzi delle medie. Qui i lavori stanno procedendo regolarmente. L’area di cantiere dove sono stati trovati i reperti archeologici si affaccia invece su via Guido Monaco ed è quella dove nascerà la futura palestra che sarà invece a servizio delle medie. Al momento, però, è davvero difficile calcolare i tempi di realizzazione. Tutto dipenderà dal valore dei reperti e dalle decisioni che assumeranno gli esperti, ma se qualcuno si chiedesse come mai il cantiere è fermo da tempo la risposta è presto detta.

t.c.