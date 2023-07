I punti prelievo ora aumentano Attivate due sedi

Cresce il servizio sul territorio. Sono attivi due nuovi punti prelievo nel territorio Empolese Valdarno inferiore. Due giorni a settimana, martedì e giovedì dalle 8 alle 9.30, sarà possibile recarsi presso la rete ambulatoriale Misericordie di Empoli, in via Cavour 43b. Mentre dal lunedì al sabato, dalle 7 alle ore 10, si potrà andare alla sede Pas di Montelupo Fiorentino in via Raffaello Caverni 20. E’ già possibile – spiega una nota – prenotare un appuntamento attraverso il portale Zero Code di Regione Toscana per prelievi ematici ed esami di laboratorio. Collegandosi al link https:zerocode.sanita.toscana.it il servizio consente di scegliere luogo, giorno e ora dell’appuntamento inserendo la propria ricetta dematerializzata. Al temine dell’operazione il cittadino riceve un sms sul suo numero di cellulare con il riepilogo della prenotazione stessa e tutti i dettagli sull’appuntamento. La modalità on line consente inoltre di disdire la prenotazione inserendo il codice di prenotazione e dare così la possibilità a un altro cittadino di prendere l’appuntamento.

Restano attive le modalità tradizionali di prenotazione per coloro che non utilizzano con facilità il sistema ’Zero Code’. Pertanto in alternativa – avverte l’Asl – è possibile prenotare telefonicamente chiamando il numero unico aziendale 055 545454 (tasto 2), oppure recandosi direttamente agli sportelli Cup territoriali, alle farmacie territoriali, alle parafarmacie o alle associazioni di volontariato che hanno aderito al sistema.