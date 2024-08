I progetti per le frazioni: "Noi siamo tutta Empoli"

Le frazioni hanno bisogno di risposte, anche quelle ‘piccole’, che però possono rendere migliore la vita di quella comunità. Il Comune di Empoli ha varato una prima manovra per metterne al centro alcune per poi proseguire l’azione amministrativa anche nelle altre. Una visione complessiva. Di cosa si tratta? Un percorso di interventi mirati – spiega una nota – che trovano ‘casa’ all’interno di un capitolo della “Manovra di bilancio Empoli 100 giorni“ presentata dal sindaco Alessio Mantellassi. "Un corposo capitolo dedicato alle frazioni a cui tengo in modo particolare che abbiamo chiamato ‘Tutta Empoli’ per dare un segnale di una città unita parlando ancora più dettagliatamente di alcuni interventi che andremo a fare in alcune delle nostre frazioni – spiega Mantellassi entrando nel merito degli interventi calendarizzati in alcune frazioni della città –. Vorrei cominciare a parlare di Fontanella e della progettazione della ristrutturazione della ex Casa del Fascio dove metteremo servizi per la comunità. A Monterappoli tante volte si è parlato di un fontanello per avere acqua buona, pulita e pubblica e subito abbiamo stanziato 32.500 euro per cofinanziarlo. A Brusciana – prosegue Mantellassi – interveniamo per aggiungere dei giochi nel giardino e per 20mila euro per sistemare la parte chiusa della 429, il troncone rimasto dopo la chiusura del passaggio a livello, mettendo arredi e renderla così più decorosa e urbanizzata".

"Su Pagnana – prosegue il primo cittadino – è allo studio il progetto sperimentale di messa in sicurezza di via della Motta nel tratto al confine con Avane e la realizzazione di una nuova area giochi nel giardino. Santa Maria sarà interessata da un intervento per risistemare l’area gioco dietro il fontanello in via Pio la Torre e una nuova area gioco alle ‘Case Fanfani’ in via Rossellino. A Cortenuova è in corso l’intervento per la nuova illuminazione in via Margotti, nell’area gioco. Ci spostiamo a Serravalle e andiamo nel parco di via Adda dove sono partiti i lavori e aggiungiamo le risorse per completare tutto il parco, è l’area accanto alla scuola di Serravalle dove vogliamo che ci sia un parco all’altezza". Non è finita. "A Corniola – conclude Mantellassi – andiamo a fare la progettazione per l messa in sicurezza stradale su via Salaiola per collegare i parcheggi alle attività e ai servizi che sono nella frazione in modo tale che a piedi si possa percorrerla in sicurezza. Su Casenuove abbiamo previsto un intervento per ridurre la velocità, ma allo stesso tempo di manutenzione sulla strada di via val d’Orme che ne ha bisogno così come ha bisogno di interventi manutentivi la strada di via Vico in Carraia". Le frazioni, dunque, al centro.