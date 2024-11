I presepisti a Roma. Fermento in Diocesi

I presepisti della Diocesi in gran fermento in vista di un evento straordinario. Perché saranno a Roma quando Papa Francesco incontrerà i presepisti in udienza nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico sabato 14 dicembre alle8 in occasione del Presepe Vivente d’Italia, che si svolgerà presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma. Nata proprio da un desiderio del Santo Padre, la manifestazione, alla quale partecipano figuranti provenienti da tutta Italia, è giunta alla terza edizione. "Rappresentare l’evento della nascita di Gesù – scrive il Santo Padre Francesco nella lettera Apostolica Admirabile Signum che riporta la ’Domenica’, voce della diocesi – equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia". E "la rappresentazione nel presepe aiuta a immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e culturali".