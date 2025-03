"I parcheggi per i disabili ’cancellati’ dai lavori lungo via Roma"

"Da quando il cantiere ha iniziato ad interessare anche via Roma, la strada è di fatto chiusa e dobbiamo rinunciare anche al parcheggio riservato agli utenti con disabilità che avevo richiesto per mia figlia. E ciò rappresenta un problema enorme". È la denuncia di Luciano, un residente di via Roma, in merito ad uno dei risvolti del maxi-cantiere relativo alla riqualificazione del centro urbano. "Non solo non abbiamo più lo stallo di sosta, che è stato ’cancellato’ per far sì che il lavoro possa andare avanti, ma nemmeno il pulmino che porta mia figlia al centro diurno Il Papiro adesso può arrivare fino a qui proprio a causa del cantiere – ha detto – il mezzo si ferma a qualche decina di metri. Un problema che si ripercuote tra l’altro anche quando si tratta di tornare a casa con le buste della spesa, che dobbiamo portare per decine di metri".

Il residente chiede quindi di sapere quanto tempo manca indicativamente alla conclusione delle operazioni, se alla fine gli stalli per i cittadini disabili saranno ripristinati e se non sia possibile arrivare nel frattempo ad una soluzione-tampone. "Il cantiere sta proseguendo, ma mi pare vada un po’ a rilento. Così non si può andare avanti a lungo, questo è certo – ha concluso – di fatto l’ingresso alla via è chiuso: vorrei che il Comune mi indicasse un posto più vicino sia per parcheggiare che per far sì che il pullmino possa venire a prendere la bimba con maggior facilità". L’amministrazione comunale ha per il momento fatto sapere che i lavori stanno andando avanti, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura del cantiere nel minor tempo possibile (si punta alla fine del prossimo mese, nella migliore delle ipotesi e meteo permettendo). E che, una volta terminato il lavoro, potranno essere ripristinati gli stalli per gli utenti disabili.