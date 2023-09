I ladri di zaini in azione. Inseguimento in negozio. Uno dei due viene fermato

Uno è stato individuato e denunciato. Sull’altro ci sono ricerche in corso. Si tratta di due ladri. I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno deferito, in stato di libertà, per furto aggravato in concorso e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato un 30enne algerino che, in concorso con un altro soggetto al momento ignoto, ha asportato due zaini da alpinismo dall’interno del negozio Decathlon di Empoli.

Una volta arraffata la merce – secondo quanto è stato ricostruito – i due si sono dati immediatamente alla fuga da un’uscita di sicurezza. Subito un dipendente dell’esercizio si è messo al loro inseguimento. Ma poi, nonostante abbia cercato di raggiungerli anche con lo sguardo, li ha persi di vista. Intanto però era scattato l’allarme per l’accaduto ai carabinieri. Le immediate ricerche del personale operante intervenuto sul posto, anche con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito di rintracciare uno dei due che, privo di documenti d’identità, sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, è risultato anche avere il permesso di soggiorno scaduto. Era, dunque, un irregolare sul territorio nazionale. Ma continuava a girare indisturbato e a commettere reati. Ma l’impegno dei carabinieri sul fronte del contrasto all’attività predatoria da parte di soggetti dediti a delinquere, nelle ore scorse ha richiesto anche un altro intervento

Sempre i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della città hanno deferito, in stato di libertà, alla procura della repubblica presso il tribunale di Firenze per furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno un 35enne mauriziano, in Italia senza fissa dimora. Il soggetto – si apprende – dopo essersi introdotto nel deposito del Comune di Empoli in via Dainelli, è stato notato da un passante, che ha allertato il 112. Anche in questo caso l’arrivo dei militari dell’Arma è stato tempestivo. Il personale operante subito inviato sul posto, ha dopo poco rintracciato il soggetto in via Chiarugi.

Una volta raggiunto, il mauriziano è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso, occultati nello zaino, di 9 giunti metallici a croce per ponteggi, del valore complessivo di 189 euro.

C. B.