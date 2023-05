I giorni ’palieschi’ e le opere dei bambini

Un fine settimana di emozioni a Fucecchio. Inizia la settimana paliesca. Si comincia con il Palio in gioco la sfida tra i piccoli contradaioli che animerà il centro storico domani. La giornata con i colori del Palio avrà inizio già al mattino quando in piazza Montanelli sarà allestito il mercatino con i gadget delle 12 contrade. Alle 10,30 il via alla sfilata dei bambini per le vie del centro con in testa il Labarino 2023: il nuovo percorso prevede la partenza dall’inizio di via Roma, il passaggio in via Cairoli e via Landini Marchiani e l’arrivo in piazza Montanelli dove il Labarino verrà consegnato direttamente al sindaco Alessio Spinelli. Nel pomeriggio alle 15,30 i giovani contradaioli si sfideranno in giochi medievali per contendersi la vittoria finale. Il Labarino è stato realizzato dagli studenti della scuola media Montanelli Petrarca che hanno mostrato anche quest’anno le loro abilità artistiche e interpretative. Gli alunni, seguiti dalle professoresse Annalisa Betella e Stefania Gori, hanno creato i bozzetti. Tra quelli realizzati sono stati scelti quelli di Klarisa Lala, Clelia Rinaldi, Francesca Binbin e Sofia Marchetti. I nuovi bozzetti saranno esposti da oggi nella sede della scuola media Montanelli Petrarca.