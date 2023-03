I giardini di Brusciana si rifanno il look

L’opera costerà, nel complesso, circa 25mila euro e nei giorni scorsi si è provveduto all’aggiudicazione efficace dell’appalto. L’intervento prevede il completamento dell’area a verde pubblico attrezzato della frazione di Brusciana, quella che si trova a due passi dal circolo Arci della frazione e che risulta sempre particolarmente frequentata. L’intervento si va ad aggiungere a quello che nei mesi scorsi ha portato alla sostituzione dei vetusti spogliatoi a servizio del campo di calcetto in erba naturale. L’obiettivo che si intende perseguire con il completamento delle opere in progetto è quello di migliorare l’utilizzo del verde attrezzato che come detto è già molto frequentato, specialmente nei mesi primaverili ed estivi. C’è insomma la volontà di offrire ai ragazzi uno spazio all’aperto dove poter fare attività sportiva e ludica, oltre a incentivare e rafforzare i momenti di aggregazione nella frazione di Brusciana. Per questo i lavori sono già stati affidati e prenderanno il via nelle prossime settimane. A occuparsene sarà la ditta Galardini Sport, che ha presentato un’offerta al ribasso rispetto alla cifra che l’amministrazione aveva stanziato in un primo momento, pari a circa 30mila euro.