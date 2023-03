"I genitori sono molto attenti Sanno di fare scelte determinanti"

L’agenda degli appuntamenti con le scuole è piena fino a maggio. Il boom di richieste non era previsto. "Ho presentato un progetto ai nidi e alle elementari del territorio, ma il lunedì, giorno di chiusura, non basta più ad accogliere tutti i bambini interessati ad aderire". Ci sono gruppi che arrivano in pausa pranzo; il tutto esaurito per i laboratori di lettura animata organizzati da "Mano Mano Piazza - libri e giochi per bambini curiosi", è il regalo più bello per il primo anno di attività.Tra meno di due settimane, la libreria della frazione della Torre a Montelupo Fiorentino spegnerà la sua prima candelina. E’ la sfida vinta di Giulia Flavi: uno spazio dedicato al mondo dell’infanzia, una libreria a misura di bambino - e di famiglia - nata nell’aprile dello scorso anno da un’idea maturata in tempo di lockdown. Un anno dopo, il bilancio è sorprendente. "I libri proposti vanno dagli 0 ai 10 anni - spiega Flavi, la 36enne titolare dell’attività - Ma le adesioni maggiori arrivano nella fascia 0-6: i genitori sono molto attenti, sanno quello che vogliono. Giocano un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani lettori". Il libro, dunque, è uno strumento familiare fin dalla tenera età. "Anche i nidi e le materne del territorio sono tanto attenti e sensibili al tema, fanno una grande ricerca" conferma l’imprenditrice montelupina. Gli albi illustrati vanno a ruba ma a conquistare sono anche le letture a voce alta in lingua inglese. "I bambini restano affascinati e si lasciano trasportare in un’ora di lettura coinvolgente seguendo la musicalità dell’albo, senza passare dalla traduzione. I temi prescelti? La gestione delle emozioni, l’amicizia, il riciclo". Tra le nuove proposte anche la lista nascita…in libreria. Nell’elenco dei desiderata dei futuri genitori non solo carrozzine e fasciatoi, ma anche cultura. Vanno alla grande libri e giochi educativi. Ylenia Cecchetti