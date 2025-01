I fondi regionali per le start up

Lavoro e occupazione, avanti tutta con i nuovi bandi che coinvolgeranno più di 2.000 imprese toscane. Empolese Valdelsa compreso. Le nuove misure cofinanziate dalla Regione Toscana per la competitività delle imprese con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 sono state presentate nell’incontro pubblico "Empoli cresce, Empoli più competitiva" ospitato nei locali dell’Asev.

Non solo finanziamenti, ma anche sovvenzioni su prestiti e sostegni per l’acquisto di servizi innovativi per la transizione digitale. Tutte "opportunità appetibili per imprenditori e start up" ha ricordato Bellucci, opportunità per le quali ci sarà ancora tempo di iscriversi (molte delle scadenze sono state prorogate).

Dall’innovazione tecnologica all’efficientamento energetico, nella nuova tranche di programmazione rientrano oltre 10 bandi: si punta a sostenere ricerca e sviluppo, attrarre investimenti esteri. Un’operazione da 550 milioni in 7 anni, il doppio di quanto era stato messo a disposizione nel Programma 2014/2020.

Quasi 3 milioni sono a bando per la creazione o il consolidamento di start up innovative (scadenza al 31 gennaio), e poi contributi per l’innovazione digitale dei centri commerciali naturali e dei borghi (fino al 15 febbraio).