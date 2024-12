I carabinieri a cavallo. Applausi per la Fanfara

Hanno sfilato in alta uniforme per le vie del centro storico della città, incantando i tantissimi visitatori di "Empoli Città del Natale". Il più antico reparto musicale dell’Arma dei carabinieri, ieri sera (in ritardo per un problema tecnico), ha regalato una parentesi insolita alla kermesse con i bellissimi esemplari in sfilata guidati dal luogotenente carica speciale Fabio Tassinari. La prestigiosa fanfara dei carabinieri a cavallo del quarto Reggimento ha percorso via del Papa, via Ridolfi, via del Giglio, per poi proseguire in piazza Farinata degli Uberti e approdare in piazza della Vittoria dove si è fermata per l’Inno di Mameli. Una partecipazione, quella della Fanfara dei Carabinieri, che sottolinea il legame tra la città e le forze dell’ordine, in un gesto simbolico che celebra la sicurezza, il senso di appartenenza e la cultura italiana. "Sono onorato di questa presenza così prestigiosa – ha commentato Eros Condelli, organizzatore di ‘Empoli Città del Natale’ –. Ringrazio l’Arma per aver accettato il nostro invito, arricchendo la manifestazione con musica e tradizione". Il carosello storico dell’Arma dei carabinieri, fiore all’occhiello della benemerita, che per anni ha affascinato anche la regina Elisabetta II d’Inghilterra (ad ogni arrivo in Italia in visita ufficiale, la reale ha desiderato assistere ad una parata) ha finalmente fatto tappa in città, offrendo un’opportunità di intrattenimento in più per le famiglie arrivate a visitare il villaggio di Natale, con i suoi mercatini, le luminarie e gli spettacoli.

A tal proposito, in merito alla straordinaria affluenza di visitatori l’organizzazione della manifestazione ha pensato di prolungare gli orari di apertura di alcune attrazioni. Oggi e domenica prossima Mattoncini Village sarà aperto anche la mattina dalle 11.30 alle 13 per riaprire alle 14. Anche la Casa delle Mascotte e quella dei supereroi e delle supereroine apriranno le loro porte ai bambini con anticipo, già dalle 14 e fino alle 19.30. Il trenino di Natale viaggerà regolarmente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 e a partire dalle 16.30 con cadenza oraria piazza Farinata degli Uberti sarà baciata dalla grande nevicata artificiale. Intanto ieri sera grande successo anche per il concerto del Conservatorio Santissima Annunziata.