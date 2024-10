I cantieri stradali sotto la lente, fioccano multe per le aziende

"D’intesa con la polizia municipale, stiamo provvedendo a ricontrollare le strade oggetto dell’intervento. Abbiamo già richiesto il ripristino immediato nei casi in cui abbiamo riscontrato la mancanza di situazioni di sicurezza, sanzionando la ditta". Il sindaco Daniele Vanni ha così commentato l’operato della polizia municipale, che nei giorni scorsi ha elevato sanzioni per diverse migliaia di euro (un computo preciso non è ancora stato effettuato, perché il monitoraggio è ancora in corso, ndr) nell’ambito dei lavori della posa della fibra ottica in oltre una decina di strade del territorio comunale. Cos’è successo, nel dettaglio? Stando a quanto fatto sapere dal Comune, la ditta che si è impegnata nella regolare presentazione delle pratiche per effettuare i lavori di scavo non avrebbe supervisionato l’impresa che esegue materialmente le opere ed alcuni danni alle infrastrutture esistenti non sono stati riparati. L’ufficio manutenzioni ha segnalato la questione ai diretti responsabili, senza però avere a quanto sembra i risultati sperati. E la polizia municipale è intervenuta per verificare lo stato dei ripristini, rilevandone i mancati adempimenti, ha provveduto ad elevare sanzioni a carico dell’azienda. Ogni singolo intervento non ripristinato ha previsto una sanzione da 866 euro. "Abbiamo segnalato e richiesto il ripristino delle strade più volte, cercando un dialogo con la ditta responsabile – ha chiarito Vanni – dopo varie promesse non mantenute abbiamo deciso di procedere con le sanzioni. Il nostro Comune si trova a fronteggiare interventi calati dall’alto secondo la normativa vigente, che sebbene riguardino lavori per garantire una migliore connessione ad abitazioni e aziende ha lasciato parti del nostro territorio in condizioni pessime. Continueremo a richiedere il ripristino e a sanzionare l’azienda responsabile fino a quando non verranno eseguiti i lavori necessari".

G.F.