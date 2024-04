I big all’Academy. Terza edizione con grandi nomi

CASTELFIORENTINO

Kekko dei Modà, Paola Turci, Bianco. Questi sono solo alcuni dei professionisti del settore discografico presenti alla terza edizione della Be.Go. Music Academy, ideata dal Maestro Diego Calvetti e in programma al Teatro del Popolo di Castelfiorentino da giovedì a domenica prossimi. Si tratta di una iniziativa rivolta ad una nuova generazione di autori di canzoni e artisti che prevede percorsi di formazione, masterclass ed esibizioni davanti a cantanti affermati. In ogni serata sul palco andrà in scena l’incontro “Due Chiacchiere con…”, dove saranno ospiti tre grandi artisti della musica italiana e quattro cantautori della nuova generazione: Kekko il 25 aprile, Il Tre il 26, Paola Turci il 27 ed Emma Nolde, Legno, Alberto Bianco e Postino domenica 28 aprile. Un’occasione in cui “chi ce l’ha fatta“ condividerà la propria esperienza attraverso una chiacchierata con i presenti, che avranno la possibilità di interagire facendo domande. Per impegni irrevocabili dell’artista sopraggiunti in questi ultimi giorni, Bresh, precedentemente annunciato, non potrà essere presente alla serata del 26 aprile. La grande novità di quest’anno è la possibilità per due partecipanti, giudicati più meritevoli, di firmare un contratto in esclusiva editoriale con Sony Music Publishing Italia, per gli iscritti alla sezione Masterclass. L’Accademia assegnerà, inoltre, due borse di studio da mille euro ciascuna per gli iscritti alla sezione Masterclass, destinate all’acquisto di corsi di canto/musica o formazione musicale in genere, e/o acquisto di strumenti musicali o strumentazione per produrre musica. E una borsa di studio da 500 euro spendibili sul sito www.strumentimusicali.net, per gli iscritti alla sezione Audition.

La Be.Go. Music Academy è divisa, infatti, in due sezioni: le “Masterclass” rivolte ad un numero limitato di artisti (cantautori e gruppi), che potranno prender parte alle intere giornate di ascolti, laboratori e masterclass e le “Audition”, rivolta ad artisti (interpreti e cantautori) che si proporranno per un’audizione davanti ai discografici ed avranno la facoltà di esibirsi con un unico brano (edito, inedito o cover).