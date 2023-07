Holding Morelli, un polo del lusso tra i più importanti in Europa

La Holding Morelli si presenta al mercato globale come un polo del lusso tra i più importanti in Europa nella lavorazione della pelle. Nel 2022 ha registrato un fatturato globale di 67 milioni di euro: 35 in capo a Pellemoda e 32 ad Hostage. Sono 280 i dipendenti. In Hostage le posizioni sono aperte al momento per ufficio acquisti, modelleria e ufficio prodotto, reparti dove spesso c’è un turnover. In Pellemoda modellisti e tecnici così come sarti da inserire in catena e tagliatori, sono valutati sempre volentieri, considerando la penuria di "figure altamente specializzate" anche in questo settore.