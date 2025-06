Anjorin conteso tra il Torino e la Fiorentina

Altri passi avanti nei movimenti di mercato in uscita da Empoli: sembra delinearsi una corsa a due tra Fiorentina e Torino per l’acquisto di Tino Anjorin (nella foto), coi viola che hanno già preso contatti col patron Corsi – che avrebbe rifiutato una prima offerta inferiore ai 10 milioni richiesti –; il Torino, dal canto suo, è alla ricerca di un sostituto per il partente Samuele Ricci, ex talento azzurro finito nel mirino del Milan. L’ultimo nome fatto in casa Cagliari è invece quello di Giuseppe Pezzella, che piace molto agli isolani, forti del fatto di poter ottenere un prezzo contenuto a causa della retrocessione dell’Empoli. Ufficiale anche la cessione a titolo definitivo di Francesco Vallarelli, classe 2005, alla Reggiana, così come quella di Luigi Forciniti, classe 2006, in prestito secco al Giugliano, in Serie C: sarà la sua prima esperienza tra i professionisti. Novità anche in entrata: l’Empoli ha messo gli occhi su Antonio Candela, esterno destro classe 2000 di proprietà del Venezia ma che ha concluso la stagione in prestito al Valladolid, in Spagna, collezionandovi 12 presenze. C’è però da superare la concorrenza dello Spezia.