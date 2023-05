’Hey Doc!’ Al teatro di Vinci arriva Onstage

VINCI

Domani sera e sabato alle ore 21 il sipario del Teatro di Vinci si apre su “Hey doc!“, spettacolo a cura dell’associazione culturale Onstage. Si tratta di un libero adattamento a “Toc Toc“ del drammaturgo francese Laurent Baffie con la riduzione e regia di Fabio Magnani. Sul palco invece saliranno Ludovica Ferruzzi, Giuseppe Liquori, Gabriele Lemmi, Giulia Mariotti, Emilia Menichetti, Alberto Picchi e Riccardo Ostuni.

Nell’anticamera di un luminare della neuropsichiatria, sei pazienti attendono il loro turno: ognuno di essi è affetto da D.O.C. (disturbo ossessivo compulsivo). Il medico è in ritardo e i pazienti per ingannare il tempo iniziano a confidarsi tra di loro, tanto da mettere in piedi una sorta di terapia di gruppo, dove i vari Doc danno vita ad una serie di gags ed esilaranti situazioni. L’improvvisata terapia sarà la loro miglior medicina. Come “Toc Toc“, a cui è ispirato, anche “Hey Doc!“ è una divertentissima commedia, ricca di humor ma anche di un pizzico di cattiveria e tenerezza.

L’originale scritta nel 2005 da Laurent Baffie è stata rappresentata ininterrottamente in Francia (dove ha conseguito un premio “Molière”), in Belgio, Spagna, Portogallo e nei paesi dell’America Latina, sempre con grande successo. Il pubblico infatti è solito immedesimarsi nei personaggi (chi, anche solo sporadicamente, non ha sperimentato un tic ossessivo compulsivo?) non potendo, al tempo stesso, trattenere la risata per le situazioni che i protagonisti creano inconsciamente.

Onstage è nata nel 2019 per volontà di due giovani empolesi, Fabio Magnani e Alessandra Checcucci, con cui offrono laboratori e corsi per giovani o per chi è ai primi approcci col mondo dello spettacolo e sul panorama teatrale, che spaziano dalla recitazione al canto. Un’associazione che nel giro di pochi anni è già diventata molto attiva con un numero sempre crescente di allievi.Per informazioni e prenotazioni sull’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Vinci, è possibile scrivere una email all’indirizzo [email protected]