Guida ai trasporti e alla mensa a Vinci: tutto quello che c'è da sapere

Si torna oggi sui banchi di scuola, ma come? Nel Comune di Vinci fino al 22 settembre gli orari e le modalità del trasporto scolastico saranno diversi a seconda dell’istituto. Dal 25 settembre saranno garantiti andata e ritorno e ripartirà anche la refezione scolastica. Ma andiamo nello specifico. Le scuole dell’infanzia dell’Arcobaleno, Barca a Vela e Stacciaburatta avranno il servizio garantito per andata e ritorno fino al 22 settembre, con uscita alle 11.30 per chi prende lo scuolabus. Il servizio non è previsto per gli eventuali scaglioni negli orari di ingresso. Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado di Vinci e Sovigliana il servizio è garantito solo per l’andata, fino al 22 settembre: sono escluse le classi prime che avranno l’entrata posticipata il 15 settembre. In riferimento alle scuole primarie Sibilla Aleramo e Galileo Galilei il servizio è garantito andata e ritorno, fino al 22 settembre: quello di andata non è previsto per le classi prime che avranno un ingresso posticipato. Da oggi riprenderà anche il servizio di pre-scuola per la primaria e secondaria di Vinci dalle 7.30 alle 8.25, con ingresso da piazza Garibaldi e per l’istituto Aleramo dalle 7.30 alle 8.10.

"Contestualmente all’avvio della scuola riprende il servizio di trasporto scolastico, che è fondamentale per i ragazzi e per le famiglie – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica istruzione Chiara Ciattini - Segnalo che dal 25 settembre, ovvero dal lunedì successivo all’avvio scolastico, il Comune garantirà il trasporto sia all’andata che al ritorno. E ripartirà il servizio di refezione scolastica".