’Guerra’ alle liste di attesa . La sanità pubblica chiede aiuto ai privati

di Irene PuccioniEMPOLIPoco più di 33 milioni di euro assegnati per i prossimi tre anni a cliniche e strutture private accreditate nell’area empolese per concorrere all’erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al conseguimento dei livelli essenziali di cura e assistenza. È quanto ha stabito una recente delibera del direttore generale dell’Asl Toscana centro individuando sui vari territori i soggetti con i quali sottoscrivere accordi contrattuali per l’acquisizione di prestazioni di cure intermedie setting 1 e 2, Dea, Usv-Suap, dialisi, psichiatria ricoveri, riabilitazione, service, chirurgia in convenzione e prestazioni per utenti extra Regione Toscana.

Per l’ambito empolese l’accordo per il prossimo triennio è stato trovato e sottoscritto con la Casa di cura Leonardo di Sovigliana di Vinci. Il pacchetto di prestazioni acquistate è corposo e diversificato: si va dalla chirurgia generale a quella più specialistica, e cioè oculistica, ortopedia, urologia e ginecologia. Per il 2025 il budget assegnato alla Casa di cura di Sovigliana è di quasi 9 milioni di euro. Si supererano i 10 milioni nel 2026, fino ad arrivare agli oltre 12 milioni e 300mila euro previsti nel 2027.

Sempre sul territorio empolese è stato raggiunto e sottoscritto l’accorto per prestazioni di riabilitazione ambulatoriale con il Vital Center di Empoli. Per l’anno in corso è stato assegnato un budget pari a 485.676 euro, per il prossimo si sale a 660.126 euro mentre per il 2027 l’importo fissato e assegnato è pari a 539.899 euro.

L’assegnazione delle risorse per i prosssimi tre anni permette alle strutture di programmare l’attività a partire già dall’inizio dell’anno in corso. L’Asl poi programmerà con i gestori delle Case di cura e strutture accreditate e convenzionate appositi monitoraggi durante le varie annualità al fine di condividere eventuali rimodulazioni dei volumi finanziari nei vari setting assistenziali. Per tutta l’area vasta il budget messo a disposizione per l’acquisizione di prestazioni di cure intermedie con strutture convezionate è di 152.130.938 euro per il 2025, di 161.844.615 per 2026 e altrettanti per il 2027.