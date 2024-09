Guardare altrove. L’arte e i nuovi punti di vista

CERTALDO

Un pubblico attento e curioso ha fatto da cornice in Palazzo Pretorio a Certaldo alto, all’inaugurazione della mostra "Spostare lo sguardo" di Carla Bedini, che rimarrà allestita fino al 12 gennaio 2025. Tra le circa quaranta opere esposte figura anche un quadro realizzato appositamente per l’esperienza certaldese. Si tratta del dipinto "Il vaso di fiori", del quale un particolare caratterizza anche la copertina del catalogo della mostra. Al taglio del nastro erano presenti fra gli altri, il sindaco Giovanni Campatelli, l’assessora alla Cultura, Clara Conforti, le curatrici Maxela e Manuela Composti, la coordinatrice del progetto Francesca Parri. "Palazzo Pretorio è uno dei luoghi simbolo di Certaldo, della sua storia e del suo pregio culturale – evidenzia il sindaco Campatelli –. Il suo incontro con l’arte, il suo essere spazio espositivo, lo rendono però un luogo più che mai vivo, capace di valorizzare la cultura a trecentosessanta gradi e di mettere in comunicazione le nostre radici con l’arte contemporanea. Per questo sono convinto che mostre come questa rappresentino un valore aggiunto importante e prestigioso per Certaldo. Un’opportunità per chi sceglie di visitare il nostro borgo medievale, un’occasione di attrattività ulteriore per il territorio. Come amministrazione comunale crediamo fermamente che la promozione turistica passi anche da un’adeguata proposta culturale, contenuti in grado di offrire ai visitatori ottime ragioni per scegliere di conoscere Certaldo e di farvi ritorno".

L’orario di visita della mostra è tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 fino al 31 ottobre. A partire da novembre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale, il percorso espositivo diverrà invece visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì e dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 il sabato e la domenica. La mostra chiude la rassegna CertaldoArte24, promossa dal Comune di Certaldo con il patrocino del Consiglio Regionale della Toscana.