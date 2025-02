Grosso cipresso crolla al suolo per il vento

Meno male che era notte, nella fattispecie quella tra venerdì e ieri, e che a quell’ora il traffico sulla Sp 4 Volterrana Nord era pressoché assente. E meno male che i primi automobilisti a transitare ieri mattina hanno schivato il pericolo e subito dato l’allarme: nel tratto fra Cerbaia e Montagnana è caduto un grosso cipresso sulla strada. È stato prontamente rimosso dai vigili del fuoco, poi nella mattinata di ieri la Racchetta di Montespertoli ha provveduto a ripulire la strada per consentire il transito dei mezzi in assoluta sicurezza.

Nel pomeriggio di venerdì e nella notte, tutta la zona della media Pesa è stata bersaglio di forti piogge e raffiche di vento. Dopo il ponte di Cerbaia, all’altezza della Ripa, la Volterrana è un lungo viale in leggera salita con bellissimi cipressi storici (una sorta di cartolina del paesaggio toscano) e uno di questi ha pagato il prezzo dei nubifragi e dei cicloni attivi in questi giorni sulla Toscana. Non ci sono stati per fortuna feriti né ulteriori danni. Sul posto, per regolare il deflusso del traffico, anche la polizia municipale di Montespertoli. Dopo mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità.

Intanto ieri è partita l’attività di ricognizione dei danni e richiesta di contributi per i privati che sono stati colpiti dagli eventi meteorologici del settembre e ottobre 2024 in 28 comuni della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Pisa e Siena, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. I cittadini potranno presentare le loro domande esclusivamente attraverso il portale dedicato della Regione Toscana, all’indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari/#/home.

Andrea Ciappi