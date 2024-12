Grandi concerti. Il centro Busoni si sta preparando

Dieci concerti con alcuni dei principali nomi del panorama musicale internazionale renderanno quanto mai ricco ed eterogeneo il calendario della nuova stagione concertistica del Centro Studi Musicali Busoni di Empoli. L’esordio di venerdì 10 gennaio 2025 al Teatro Shalom è affidato a "Isacco, il figlio imperfetto", un lavoro di musica, teatro e arti performative di Andrea Portera, liberamente tratto dall’omonimo libro di Gianni Marmorini, con Valentina Coladonato, Giusy Signoretta, Keith Ferrone e Laura Artusio. Presenti pure il coro Animae Voces, preparato da Edoardo Materassi, e il Contempoartensemble diretto da Vittorio Ceccanti. Il 23 gennaio, sempre al teatro Shalom, il violoncello di Matteo Ronchini duetterà con il pianoforte di Cecilia Novarino, mentre il 31 gennaio, sempre presso la sala di via Busoni, l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto", diretta da Francesco Mauro, affronterà importanti pagine del repertorio americano, tedesco e russo. Il 15 e 27 febbraio al Pala Expo, l’Orchestra della Toscana, diretta da Markus Stenz, suonerà invece prima Dallapiccola, Haydn e Ravel, con Benedetto Lupo al pianoforte e poi accompagnerà il debutto sul podio dell’eclettico trombettista e poliedrico arrangiatore Marco Pierobon, in un viaggio musicale a New York. Il 7 e 14 marzo si torna al Teatro Shalom: spazio al duo di violino e pianoforte di Alberto Bologni e Giuseppe Bruno e allo spettacolo dedicato ai Beatles, con l’attore e figlio d’arte Gianmarco Tognazzi e l’Orchestra da camera Saverio Mercadante. Il 29 marzo tornerà poi al Pala Expo Erina Yashima, che condurrà l’Orchestra della Toscana dialogando con il solista Kristóf Baráti. Nel medesimo spazio, il 5 aprile l’Orchestra della Toscana e il suo direttore stabile Diego Ceretta eseguiranno brani di Capogrosso, Brahms e Schumann, con Enrico Bronzi solista. Infine, mercoledì 16 aprile ultimo atto sempre al Pala Expo con l’Orchestra Ferruccio Busoni, diretta da Damiano Tognetti e con il solista Giuseppe Andaloro. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.