Grande musica e teatro per gli studenti del comprensivo Empoli Est

E’ stata davvero un grande successo la “Rassegna di media estate“ che è stata curata e realizzata dall’Istituto Comprensivo Empoli Est. Iniziata il 19 maggio con la sfilata e le attività creative del Senza Zaino Day, è proseguita con eventi che hanno coinvolto tutti i plessi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, dove sono stati messi in campo spettacoli teatrali, musical, concerti. Eventi partecipati da un pubblico eterogeneo ed entusiasta. Un particolare gradimento è stato espresso nei confronti del coro composta da docenti e personale scolastico, ensemble diretto dal dirigente dell’Istituto Comprensivo Empoli Est, Marco Venturini, flautista d’esperienza e direttore d’orchestra. "Il coro dei docenti e del personale della scuola – racconta Venturini – è nato da una mia iniziativa alla quale in molti hanno risposto. E’ una realtà che valorizza lo stare insieme fra colleghi di ordini e di plessi diversi (infanzia-primaria e medie) e il mettersi in gioco". Un particolare successo hanno riscosso i due spettacoli serali che sono andati in scena al Palazzo delle Esposizioni: "Una sera a teatro con Gianni Schicchi" e "Le avventure del paese di Pressappoco", fiaba musical teatrale interpretata dai ragazzi dell’indirizzo musicale della scuola Vanghetti.

"Con queste attività – ha aggiunto Venturini – la scuola si pone come l’ambiente dove gli studenti sono i protagonisti attivi del loro sapere e del saper fare. I progetti di teatro e in particolare quello di teatro musicale prevedono attività di tipo multidisciplinare che permettono di sviluppare competenze in più discipline, coinvolgendo gli studenti a 360 gradi. Ringrazio tutti i docenti, in particolare il professor Cesare Filiberto Tenuta che ha diretto l’orchestra e la professoressa Giusy Pirritano Audino che ha curato la recitazione e la regia". Le scenografie, realizzate dagli alunni stessi con la guida delle docenti Maria Lucia Cavarretta e Rosita Di Luccia, hanno fatto da sfondo alle performance dei ragazzi e alle musiche suonate dall’orchestra scolastica. Gli spettacoli sono stati registrati dalla web radio ScuolaRadioAttiva, sul canale Youtube dell’Istituto Comprensivo Empoli Est.