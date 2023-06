Graduatorie definitive per Nido d'Infanzia e Spazio Gioco Piccoli a Villa Reghini - Comune di Vinci

Pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi al nido d’infanzia Piccino Picciò. Online anche le graduatorie per lo spazio gioco Piccoli a Villa Reghini. Le liste ufficiali per l’anno educativo 2023-204 e tutte le informazioni del caso sono consultabili direttamente sul sito del Comune di Vinci. Adesso le famiglie che vedranno il nome del proprio figlio o figlio nell’elenco degli ammessi dovranno accettare o meno il posto, formalizzando l’iscrizioni con i tempi e i modi che vengono resi noti sempre sul portale on line dell’amministrazione comunale ’leonardiana’. Contestualmente sono state pubblicate anche le graduatorie delle liste d’attesa, ossia l’ordine di tutti quei bambini e bambine che saranno contatti qualora si liberi qualche posto.