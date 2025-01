Gonnelli, la battaglia va avanti. Ricorso contro l’accorpamento. Affidato l’incarico a un legale

La battaglia si è trasferita com’è noto ad un livello successivo, con il braccio di ferro fra la Regione Toscana ed il Ministero dell’Istruzione che al momento ha sospeso gli accorpamenti già approvati dagli enti provinciali. In attesa di questo verdetto dunque, l’istituto Gonnelli, allo stato attuale rimarrebbe autonomo anche per l’anno scolastico 2025/26. Intanto, però, le amministrazioni di Montaione e Gambassi Terme hanno ufficialmente dato mandato a un legale di preparare il ricorso al Tar contro la delibera della Metrocittà, da promuovere nel caso in cui la sospensiva regionale dovesse venire meno. Un incarico che è stato ufficializzato lunedì scorso dal Comune di Montaione, con una determina. "Restiamo in attesa – ha confermato il sindaco montaionese Paolo Pomponi – vedremo quale sarà l’epilogo dell’azione promossa dalla Regione. In caso di esito negativo, ricorreremo". Come aveva fatto sapere in una nota l’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini un mese fa, l’amministrazione Giani contesta in buona sostanza al Ministero il numero di accorpamenti scolastici previsti per la Toscana, in quanto sarebbero stati decisi su dati non aggiornati.

"La stima della popolazione scolastica toscana utilizzata come parametro per la determinazione, nel decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023, del contingente organico di dirigenti scolastici e DSGA (436.258) – si legge nel documento - risulta inferiore rispetto al dato effettivo comunicato al Settore regionale competente dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana riferito a novembre 2024 (440.081). Pertanto gli accorpamenti previsti in tale decreto sono basati su conteggi errati". Per tale motivo quindi, se da un lato la giunta Giani ha approvato i quattordici accorpamenti previsti (fra cui quello del Gonnelli) dall’altro ha stabilito di sospendere in via cautelativa l’esecuzione degli stessi per un termine massimo di dodici mesi. Ecco quindi che l’istituto di Gambassi e Montaione è attualmente salvo. Ma se a prevalere dovesse essere la linea del Ministero, con la caduta della sospensiva della Regione, il discorso cambierebbe radicalmente. Anche se il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara avrebbe assicurato in tutti gli istituti accorpati la presenza di un dirigente esonerato dall’insegnamento che svolgerà in soldoni le funzioni di vice-preside. "La documentazione per il ricorso è di fatto già pronta – ha assicurato il sindaco di Gambassi, Sergio Marzocchi – aspetteremo, per poi ricorrere all’occorrenza".

Giovanni Fiorentino