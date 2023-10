Gomma e plastica. Chance in azienda

Synergie Italia Spa, filiale di Certaldo, seleziona due operai turnisti per azienda nel settore gomma e plastica. L’operaio si occuperà di svolgere lavorazioni su macchinari per la lavorazione di materie plastiche. Si offre contratto in somministrazione, finalizzato all’assunzione in azienda. Orario full time su turni a ciclo continuo. Candidature via mail a ilaria.caioli@synergieitalia.it