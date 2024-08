Golosa tradizione. Torna la sagra della pizza dolce

Schiacciate dolci farcite con Nutella e mascarpone, intrattenimento e tante musica. Sta per tornare al Circolo Arci di Martignana, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, l’ormai tradizionale appuntamento con la sagra della pizza dolce, una delle specialità più amate della tradizione locale. Da mercoledì prossimo fino a domenica 8 settembre, infatti, tutti gli appassionati di questa particolare specialità potranno gustare non solo la ricetta classica, ma anche interessanti varianti guarnite con pere e cioccolato, frutti di bosco e tante altre soluzioni, tutte rigorosamente preparate con prodotti freschi e di alta qualità. Ogni giorno la cucina apre a partire dalle 20, proponendo naturalmente anche altre pietanze, come primi piatti e pizze classiche.

Ad accompagnare la ‘regina’ della manifestazione, la pizza dolce, sarà un calendario ricco di spettacoli per tutti i gusti. Ad aprire le danze mercoledì 4 settembre sarà però il sindaco del Comune di Montespertoli, Alessio Mugnaini e la Giunta comunale, che incontrerà i partecipanti. Il giorno successivo spazio invece alla musica blues dal vivo con I Brusotti, un gruppo di giovani musicisti amanti del blues, o meglio del brus, come amano chiamarlo loro. Il week-end si apre invece la sera di venerdì 6 settembre con la "Pedalata sotto le stelle", un percorso di 17 chilometri con partenza dal Circolo alle 19 (per iscriversi contattare Salvatore al 339 5748989, Andrea al 347 5341459 o Simone al 333 9529076).

A seguire, poi, il concerto degli In Dust con il loro rock acustico, dai classici rock al grunge tra cui Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Dave Matthews e Johnny Cash. Sabato 7 si potrà invece ballare con il pop/rock italiano e straniero dagli anni Sessanta ad oggi grazie ai Little Italy. Domenica 8 settembre gran finale con la performance della cantante Antonella Grattarola, rivelazione empolese dell’ultima edizione di "The Voice Senior". Tutti gli spettacoli hanno inizio alle 21 e l’ingresso è libero.