Gli stati d’animo nelle opere di Masullo

CERTALDO

Un viaggio attraverso i vari stati d’animo dell’uomo ed il mito della dragunara, ossia la "coda del drago" che altro non è se non la tromba d’aria, temuta dai marinai e dai pescatori isolani. Questo il leitmotiv della personale di Roberto Masullo (nella foto) intitolata "Stati d’animo - Calma e dragunara", che sarà inaugurata domani alle 16 a Palazzo Pretorio in Certaldo alto. In esposizione circa 15 opere che raffigurano gli stati d’animo, la calma e la tempesta attraverso la stilizzazione del paesaggio astratto del mare, nelle sue forme più estreme. L’arte di Masullo è una forma di comunicazione profonda che attraversa le immagini, le parole e i ritagli di giornale.

Ogni opera è un invito a esplorare il proprio mondo interiore, a riflettere sui ricordi e a connettersi con il proprio io più profondo. "Il mio obiettivo – spiega l’autore – è l’incessante esigenza di comunicare, lo faccio con immagini e parole, ritagli di giornale che diventano trigger emotivi e scatenano sentimenti, ricordi o riflessioni nell’osservatore, creando con lui una relazione e diventando così il mio interlocutore". La mostra resterà visitabile fino al 3 dicembre. Roberto Masullo, nato a Palermo nel 1987 ma residente dal 2016 in Toscana dove insegna Arte e Immagine, ha studiato grafica d’arte presso l’Accademia di Belle Arti ed è cresciuto nei laboratori del Carnevale di Sciacca in Sicilia e in quelli ceramici della Costiera Amalfitana.