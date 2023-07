Gli ’itinerari’ al Consiglio europeo

Da Vinci al Lussemburgo in nome della cultura. E’ stato lungo e significativo il viaggio compiuto dall’associazione internazionale "Le Vie di Leonardo", con destinazione Consiglio d’Europa. Le motivazioni c’erano tutte: la delegazione infatti ha partecipato alla presentazione del programma di certificazione e di valutazione degli Itinerari Culturali Europei per le annate 2023 e 2024. L’associazione, di cui il Comune di Vinci è socio fondatore, si è presentata alla giornata di approfondimento in Lussemburgo con il segretario Silvano Guerrini e Sara Iallorenzi, vicesindaco e assessore alla cultura, componente del Consiglio direttivo. L’evento, tenutosi all’Istituto Europeo per gli Itinerari Culturali, è stato una tappa fondamentale nel percorso per ottenere la certificazione di Itinerario Europeo al Consiglio d’Europa per le Vie di Leonardo. Un circuito che riunisce 47 itinerari tra cui il Cammino di Santiago e la Via Francigena.