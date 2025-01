Gli eventi per un anno... Leggendario

Palazzo Leggenda compie un anno ed è tutto pronto per festeggiare il primo compleanno del nuovo spazio di Empoli dedicato ai più piccoli. L’appuntamento è per domani mattina alle 9.30 all’insegna di emozioni, divertimento, meraviglia, sorprese e tanta creatività. Sarà un programma particolarmente ricco tra letture animate e laboratori adatti a bambine e bambini dai tre anni di età. Si parte con La Valigia Blu che proporrà "Le arance d’oro", narrazioni su tre orari (alle 10, alle 16 e alle 17). Sarà un bellissimo viaggio fra speranze, attese, delusioni e vittorie. Seguiranno poi, le "Torte d’autore: crea la tua opera golosa", ossia un laboratorio creativo (ore 9.30, 11.30, 16 e 17). Ci sarà anche il selfie station per immortalare i momenti indimenticabili, oltre all’angolo dei desideri per la ‘tua’ biblioteca del cuore. Ma non sarebbe una festa di compleanno senza spegnere la candelina, quindi alle 18 tutti i piccoli partecipanti saranno chiamati a soffiare tutti insieme esprimendo i propri desideri. Per partecipare alle varie attività è gradita la prenotazione, che è possibile effettuare contattando il numero telefonico 0571 757873, o scrivendo una email all’indirizzo [email protected]. Intanto fra le altre iniziative di Palazzo Leggenda va ricordato il laboratorio odierno alle 17 dedicato alla creazione di un ingegnoso "Lancia coriandoli".