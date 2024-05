Gli azzurri alle elezioni. Un sindacalista Cgil in lista per Picchianti

Fra i candidati per Forza Italia alle prossime amministrative c’è anche un giovane operaio che fa attività sindacale per la Cgil. Si tratta di Alessandro Pisu. Ieri, alla presentazione della lista – davanti a tutti i rappresentanti dei partiti di coalizione e di un nutrito numero di simpatizzanti – il giovane ha chiarito: "Nei sindacati, oggi, ci sono espressioni anche di partiti non di sinistra, e comunque il mio obiettivo è quello di accendere l’attenzione sul mondo del lavoro e sui diritti dei lavoratori".

Alla presentazione era presente il candidato sindaco, Vittorio Picchianti, sostenuto da Forza Italia, Lega e Fratelli Italia che, in queste settimane, ha condotto una capillare campagna di ascolto sul territorio per apprendere le richieste dei cittadini e delle realtà associative. parola chiave della presentazione della lista è stata la parola "cambiamento". La coalizione di centrodestra chiede una "svolta per il Comune di Fucecchio".

"La nostra squadra è l’esempio della parità di genere, perché mentre c’è chi ne parla noi abbiamo schierato otto uomini e otto donne di indiscussa competenza nei rispettivi ambiti lavorativi – ha detto Simone Testai, capogruppo azzurro in consiglio comunale – per affrontare i difficili compiti che la nuova amministrazione dovrà affrontare per risolvere i problemi mai affrontati dall’attuale relativi al decoro e sicurezza urbana, manutenzioni, rilancio del commercio e rivitalizzazione del centro storico".

"Non promettiamo di fare in 100 giorni ciò che non è stato fatto in 15 anni – ha aggiunto – ma sicuramente ci impegneremo a risolvere i problemi con competenze e professionalità che è ciò che sappiamo fare ". Ecco i candidati in lista: Simone Testai, geometra; Sabrina Ramello, avvocato; Giuseppe Mainolfi, ragioniere; Patricia Giannoni Morrone, commerciante; Antonio Pisano, professore; Chiara Cucchetti, studentessa universitaria; Giampaolo Moretti, bancario in pensione; Ilaria Cipriano. avvocato; Rossano Baronti, pensionato; Monica Maria Dainelli, oss; Alessandro Pisu, operaio e sindacalista; Rebecca Soldaini, titolare di calzaturificio; Giuseppe Iacovella, sottufficiale dei carabinieri in congedo; Maria Angela Rossi, maestra in pensione; Davide Marigo socio d’ impresa in autotrasporti; Giuliana Fucini, pensionata.

Carlo Baroni