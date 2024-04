Gli autovelox non fanno sconti. Sanzioni per quasi 500mila euro, nuovi dispositivi in fase di rodaggio

Empoli, 11 aprile 2024 – L’importo economico complessivo delle sanzioni per superamento dei limiti di velocità elevate nel corso del 2023 ammonta a poco meno di mezzo milione di euro. E il 72% dei verbali sono stati elevati fra Montelupo Fiorentino e Vinci. Questo è quanto si evince dall’ultimo report della polizia municipale, che indica l’importo accertato delle contravvenzioni per violazione del codice stradale elevate durante i dodici mesi dello scorso anno su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni. Una cifra che supera di poco i 6 milioni di euro, ma che scende a circa 460mila euro se si parla di eccesso di velocità.

Nel conteggio rientrano quindi gli utenti "immortalati" dagli autovelox (in primis) o colti in fallo dalle pattuglie. E non ci sono a quanto pare dubbi su quale sia il Comune più ostico, per i guidatori dal piede pesante: Montelupo guida questa speciale classifica, visto che sul territorio dell’ente risultano multe accertate per oltre 196mila euro. Tutt’altro che secondario anche il numero fatto registrare da Vinci: se la cifra accertata supera i 136mila euro, vuol dire che parecchi utenti sono stati "notati" dalla macchinetta o dalla municipale. A completare questo particolare podio c’è Cerreto Guidi, con circa 93mila euro. Altri tre poi i Comuni interessati da questa voce di accertamenti: a Fucecchio risultano contravvenzioni per 31mila euro, a Capraia e Limite per 1.211 e a Castelfiorentino per 388 euro. Risultano zero proventi sotto questo profilo per Empoli, Certaldo, Gambassi, Montaione e Montespertoli. Si apre poi un’altra questione, perché (perlomeno al 31 dicembre scorso) non tutti i multati avevano già provveduto a pagare la sanzione comminata loro, anche se nel conteggio delle riscossioni vengono inseriti anche verbali elevati dal 2018 al 2022 ma incassati lo scorso anno.

Qualche esempio? Montelupo Fiorentino aveva accertato entrate per 143mila euro, per un importo inferiore del 37% a quanto accertato nel 2023. Una percentuale, quella dei mancati pagamenti, che sembrerebbe salire al 40% dell’ultimo ammontare accertato a Vinci, visto che le entrate si attestavano a 82mila euro. Ed era ancora più alta quella che riguardava Cerreto: 41mila euro riscossi. Capraia ha invece incassato 778,50 euro e Fucecchio poco più di 19mila mentre Castelfiorentino non risulta ancora aver riscosso. Se non sempre gli automobilisti sembrano accorgersi dei limiti, gli autovelox sembrano al contrario ’vederci’ benissimo. Sono due quelli che entreranno in vigore nelle prossime settimane (non senza qualche polemica, anche politica).

Il primo riguarda Montespertoli: nelle scorse settimane è arrivato l’ok sia dal prefetto che dalla Città Metropolitana di Firenze all’installazione di due nuovi apparecchi che sostituiranno i due box dismessi sulla Strada Provinciale 80, nella frazione di Anselmo. Uno per senso di marcia, su una strada con limite fissato a 50 km/h: il sindaco Alessio Mugnaini ha comunque assicurato che prima dell’entrata in funzione degli strumenti verrà data ampia comunicazione. E anche il primo cittadino di Montelupo, Paolo Masetti, ha dato la medesima rassicurazione a proposito dell’autovelox che è stato posizionato una decina di giorni fa sulla Statale 67: una strada sulla quale transitano quotidianamente 16mila veicoli, più volte teatro in passato di incidenti: il punto più critico è a quanto pare quello compreso fra via delle Pratella e la rotonda con via Fratelli Cervi, dove nell’aprile del 2023 si verificò anche un incidente mortale. L’apparecchio non è ancora attivo ma in fase di ’rodaggio’: stando a quanto riscontrato nei primi giorni post-installazione, un automobilista su otto non rispetterebbe infatti il limite di velocità. Un tema più che mai "sensibile" insomma. Che promette di continuare a far discutere.