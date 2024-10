Gli acquarelli di luce di Leonardo Ciappi

MONTESPERTOLI

"L’ombra della luce". Questo il nome della mostra di acquarelli di Leonardo Ciappi che verrà inaugurata domani alle 17.30 nel suggestivo spazio del Loft 19 a Montespertoli. Un’esposizione, allestita dal Circolo Fotografico Fermoimmagine Montespertoli, in cui l’autore racconta come la sua passione per il disegno sia sempre stata presente, ma l’incontro con Romola Bellandi e la scoperta del maestro spagnolo Pedro Cano abbiano cambiato profondamente il suo percorso. Le opere esposte mostrano paesaggi ispirati da luoghi incantevoli come Patmos, Ragusa, Matera, Salonicco e Blanca, che Ciappi ha immortalato durante i seminari seguiti con il suo maestro. La mostra resterà aperta fino al 30 ottobre con il seguente orario: domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, martedì e mercoledì prossimi dalle 17 alle 20. Inoltre, grazie a un sistema di luci temporizzate, le opere saranno visibili anche dall’esterno per chi volesse ammirarle in qualsiasi momento. "Da sempre ho avuto un’inclinazione al disegno e sono sempre stato attratto dalla tecnica dell’acquerello. Mi iscrissi molti anni fa ad un corso da una splendida persona, Romola Bellandi che mi ha aperto le porte al mondo dell’arte – spiega Ciappi –. Durante uno dei suoi corsi ho notato un catalogo del pittore spagnolo Pedro Cano e sono rimasto incantato dal suo meraviglioso modo di fare acquerello".