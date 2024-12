Giuseppe Gibboni in concerto al Palazzo delle Esposizioni con l'Orchestra Ferruccio Busoni

Appuntamento da non perdere dopodomani al Palazzo delle Esposizioni, dove alle 21.15 sarà ospite Giuseppe Gibboni. Una delle stelle più luminose del violino, capace di riportare in Italia dopo 24 anni il premio del prestigioso concorso internazionale Paganini, si esibirà infatti insieme all'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, diretta da Damiano Tognetti, per uno degli ultimi appuntamenti delle celebrazioni nel centenario della scomparsa del famoso compositore Ferruccio Busoni.

In programma il Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35 di Ferruccio Busoni, un autentico capolavoro che si colloca chiaramente nel solco della gloriosa tradizione del Romanticismo tedesco. Sebbene Busoni avesse previsto l’uso di un’orchestra di grandi dimensioni, questo concerto presenta linee melodiche sorprendentemente trasparenti e offre al solista la possibilità di sfoggiare tutta la sua cantabilità con melodie dal sapore inconfondibilmente italiano.

A seguire, la celeberrima Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pëtr Il’ic Cajkovskij, uno dei titoli più noti al grande pubblico. Composta nel 1888 in pochissimi mesi ed eseguita per la prima volta a San Pietroburgo il 5 novembre di quell’anno, con la direzione dello stesso Cajkovskij, è caratterizzata da un unico, bellissimo, tema, che compare fin dall’inizio espresso dal clarinetto e ripreso subito dopo insieme al fagotto: una "idée fixe" che accompagna l’ascoltatore lungo l’arco di tutto il lavoro e che vuole esprimere, secondo l’autore stesso, "una completa rassegnazione di fronte al destino".

L'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli è una realtà nata quest’anno dalla collaborazione tra il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e l’Associazione Il Contrappunto fondata da Andrea Mura con l’obiettivo di dare alla città di Empoli una propria entità orchestrale. L’ensemble ha debuttato in occasione della messinscena della Turandot di Ferruccio Busoni lo scorso 5 luglio in piazza Farinata degli Uberti, riscuotendo lusinghieri consensi di critica.