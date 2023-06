Giulio Maggio firma la grafica per il MuDev

Si è tenuta al Museo del Vetro di Empoli la premiazione del concorso, rivolto agli studenti che frequentano le classi IV e V delle scuole superiori del territorio dell’Unione, singoli e in gruppo, per la realizzazione di una grafica identificativa del MuDEV – Sistema Museale Diffuso Empolese Valdelsa. Hanno partecipato in totale 13 studenti e studentesse, provenienti dall’indirizzo design dell’Enriques di Castelfiorentino e del dipartimento discipline grafiche del liceo artistico Virgilio di Empoli. Primo classificato è stato Giulio Maggio, studente della VA dell’istituto di Castelfiorentino, che si è aggiudicato un premio di 250 euro. Premiati l’originalità del lavoro di Giulio e il suo messaggio, rivolto a un pubblico giovane ma anche alle famiglie. Le altre proposte grafiche raccolte in una piccola mostra, saranno ne musei del MuDEV.