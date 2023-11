Giubileo. Tutti a Roma con il Papa In occasione dei 400 anni della Diocesi di San Miniato, oltre mille pellegrini si recheranno a Roma il 16 dicembre per partecipare all'udienza generale con Papa Francesco, celebrare la messa in San Pietro e partecipare al presepe vivente. Un'occasione per concludere l'anno giubilare con una giornata indimenticabile.