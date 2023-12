Giovani dem. Ottavia Viti neo segretaria

Nuovi vertici per i Giovani Democratici del Pd: Ottavia Viti è la nuova segretaria e Gianmarco Geloso è il vice segretario. Il risultato è emerso dopo il congresso di federazione dei Giovani Democratici. Ottavia Viti, 22 anni, studia lettere a Firenze, è membro della segreteria del Pd di Montespertoli e dell’assemblea regione del Pd Toscana. In occasione dello scorso congresso del Pd è stata coordinatrice a Montespertoli della mozione a sostegno di Schlein. "Credo davvero che i Giovani Democratici siano una risorsa inestimabile per questo partito, un luogo dove tanti giovani possono affacciarsi all’attivismo politico e assumersi le prime responsabilità, un luogo di lotte e di crescita – ha detto Viti –. L’obiettivo primario del mio mandato sarà creare una squadra affiatata e forte, recuperando e investendo sui territori dove i Gd sono meno presenti, puntando a ricostruire una rete salda che per il covid si è un po’ allentata. Sarà fondamentale quindi lavorare sul rapporto con le scuole che sono presenti nella nostra unione comunale, con il duplice scopo di invitare nuovi ragazzi all’interno del nostro gruppo".