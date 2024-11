Giovane stroncato da un malore. Domani la fiaccolata per Assane

EMPOLI

Sono passati cinque giorni dalla tragedia che tra la notte di sabato e domenica scorsi ha colpito la famiglia Niang e tutta la comunità di Ponte a Elsa dove risiedono, ore interminabili di lacrime, dolore e di un vuoto assordante. Quello lasciato da Assane, un giovane di 22 anni stroncato da un malore improvviso a casa di un’amica dove si era fermato a dormire dopo una serata tra amici. A chiarire le cause del decesso sarà l’autopsia che si svolgerà questa mattina a Firenze. Intanto la famiglia, con in prima fila la sorella minore Adama, ha organizzato insieme alla società calcistica Us Ponte a Elsa 2005 una fiaccolata in memoria di Assane. La commemorazione si svolgerà domani alle 21 presso il campo sportivo Baldinotti della frazione a cavallo dei comuni di Empoli e San Miniato, proprio dove Assane Niang ha tirato i primi calci al pallone da piccolissimo e dove ha fatto ritorno qualche anno fa dopo altre esperienze calcistiche per giocare prima con la squadra locale di Terza Categoria e successivamente per collaborare con i tecnici delle varie categorie del Settore Giovanile.

La società del presidente Michele Mango aprirà dunque i cancelli dell’impianto per accogliere tutti coloro che vorranno tributare "un saluto speciale ad un ragazzo che troppo presto ci ha lasciato, che troppo presto è volato via", si legge nel post pubblicato dal club sul proprio profilo social. "Un ragazzo che proprio sui campi di calcio ha passato gran parte della sua vita – prosegue –, macinando chilometri su chilometri, gol dopo gol, una passione di quelle vere ed uno spirito puro che lo contraddistingueva". La manifestazione è chiaramente aperta a tutti. "Chiunque desideri dargli un ultimo saluto, spendere qualche parola in suo onore o una preghiera sarà il benvenuto", così ha scritto la sorella di Assane in un messaggio affidato ai social per annunciare la fiaccolata. Una serata in cui stringersi mano nella mano con lo sguardo rivolto al cielo, verso quel caratteristico sorriso con cui Assane guarderà tutti dall’alto.

Simone Cioni