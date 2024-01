Giorno della Memoria. Cerimonie e dibattiti

Cartellone ricco di iniziative, sabato, in occasione del Giorno della Memoria. Il via alle 9 al teatro Pacini con Incontro coordinato dall’associazione Fucecchioèlibera. Intervengono il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e le alunne e gli alunni dell’istituto comprensivo Fucecchio e dell’istituto superiore Checchi: introduzione storica a cura di Alberto Malvolti; seguirà il viaggio della Memoria con la storia della famiglia Nencioni; infine un percorso della Memoria "Sui luoghi dell’Eccidio", a cura di Graziano Bellini con la partecipazione di Vittoria Tognozzi. Intervento video di Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana. Alle 10.30 in piazza XX settembre commemorazione e deposizione di una corona di fiori alle Pietre d’Inciampo, alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, del vice Emma Donnini, dell’assessore alla Memoria Daniele Cei e di rappresentanti delle associazioni Anpi, Aned e Fucecchioèlibera. Alle 11 in piazza Buoncristiani commemorazione e deposizione di una corona di fiori dedicata a Nedo e Giuseppe Nencioni, alla presenza di tutte le autorità cittadine.