Giornata delle zone umide. La meraviglia del Padule. Tutto pronto per la festa

Il Padule è un patrimonio. Per il territorio e per l’Italia. E’ la più estesa palude interna italiana. Ampia circa 2mila ettari, si sviluppa tra le province di Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa. Un luogo dalla storia importante. Il Padule di Fucecchio ha sempre avuto nei secoli una grandissima importanza strategica ed ha rappresentato un sistema naturale di difesa contro le invasioni o le minacce che le popolazioni dei luoghi si sono trovate ad affrontare. Durante la seconda Guerra Mondiale, la zona fu teatro – va ricordato – di uno dei più crudeli eccidi di civili ad opera dell’esercito nazista.

In occasione della Giornata mondiale delle zone umide, le iniative saranno molte. E’ già stato stilato il programma per domenica 2 febbraio di tutti gli eventi nelle Riserve Naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla. Alle 9, appuntamento al Porto delle Morette dove si può parcheggiare e da dove tutti coloro che parteciperanno saranno accompagnati con una guida fino all’Osservatorio Faunistico, che offre una panoramica unica sul mondo della palude con migliaia di uccelli acquatici in sosta (è consigliato il binocolo). Alle 14.30, appuntamento al Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Sibolla per una visita guidata lungo il percorso della Riserva (circa 3 km), fra cariceti e ontanete allagate, prati umidi e boschi planiziali con una puntata all’osservatorio sul lago.

Al Centro Visite c’è un’area attrezzata per picnic, quindi chi lo desidera può trasferirsi direttamente dal Padule a Sibolla e pranzare al sacco nell’area attrezzata. Alle 17.30, il programma si sposta in città con l’appuntamento a Fucecchio nel Museo Civico e Diocesano, per una visita alla mostra collettiva "Meraviglie nelle paludi", dedicata al mondo della palude, con foto dei fotografi naturalisti Federica Gianneschi e Valerio Baldeschi e dipinti di Alessandro Sacchetti, Maru Susanna, Carla Mastroberti, Susanna Selici e Laura Salaris. Saranno presenti gli autori. In chiusura della giornata, ci sarà anche un un momento colletitvo per riflettere tutti insieme sulla bellezza ed il grande valore delle zone umide. È possibile partecipare anche solo ad un evento o due. Tutti coloro che vogliono prenotarsi (è già possibile farlo) possono conttare [email protected], anche via whatsapp 370 369 5621.