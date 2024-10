“Gilda“, una storia d’amore e di pentole

Il concorso "Teatro di Quarconia", riservato alle compagnie amatoriali di tutta la Toscana, entra nel vivo. Dopo l’apertura di questa dodicesima edizione con gli attori della compagnia I Soliti Ignoti da Vinci, che hanno rappresentato in modo divertente e spontaneo la frizzante commedia in vernacolo "La colpa la morì fanciulla" di Adelaide Faccenda, domani alle 21 toccherà a "Gilda, come away with me" portato in scena sul palco di Vinci dalla compagnia Metropolis Teatro di Sesto Fiorentino. Adattamento del testo e regia sono di Tommaso Parenti, che sarà anche uno degli interpreti insieme a Ilaria Gori, Lorenzo Bittini, Emanuele Levantino, Alessandro Vanni, Paola Cecchini, Eleonora Bassanti, Patrizia Belli, Carlo De Dominicis, Ilaria Ulivieri, Sandra Ciapetti, Giuditta Tomarchio e Chiara Palmisano. "Gilda, come away with me" parla di Clara e Diego che, sotto la guida dello psichiatra di un centro di salute mentale che frequentano, decidono di trasformare il laboratorio di cucina in un ristorante, coinvolgendo tutti gli altri loro compagni. Una storia d’amore e di sofferenza, di semplicità e dolcezza. Uno spettacolo sull’amore e sul disagio di chi l’amore lo deve conquistare. Perché a volte la medicina non può molto. A volte "si zappa nell’acqua". Per prenotare un posto è possibile telefonare o scrivere un messaggio WhatsApp al numero 351 9142705.