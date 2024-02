Giannì per il Pd: "Costruiremo insieme la città"

Un sabato intenso per la politica di Castello. Ieri l’inaugurazione della sede del comitato a sostegno di Francesca Giannì, in corsa per le amministrative 2024 per il Pd: "Uno spazio collettivo dove progettare la città". Nel pomeriggio letture e creatività per bambine e bambini nell’apposito spazio all’interno della sede pensato e progettato per l’infanzia. La sede si trova in via Ferruccio 43 a Castelfiorentino. Accanto alla frase principale “Una Città per vivere” sono affiancate le diverse tematiche che andranno a comporre il programma elettorale: ambiente, sviluppo economico, sicurezza, scuola, sanità, comunità, decoro e molti altri. Proprio la sede – si slegge in una nota – sarà il luogo dove costruire la città insieme alle cittadine e ai cittadini. "La nostra sede sarà un luogo dove incontrarci, discutere, confrontarci e costruire. – commenta Giannì –. Molti sono gli appuntamenti che sto già portando avanti con associazioni, privati, cittadini e professionisti, ma uno spazio tutto nostro dove costruire la Città è come un primo mattoncino dal quale partire per la costruzione, con solide fondamenta, di un programma elettorale che sia al tempo stesso chiaro, centrato e con un po’ di coraggio anche ambizioso ma soprattutto vero. Grazie alla mia esperienza nella Giunta del Comune di Castelfiorentino e al mio lavoro al Comune di San Gimignano conosco ormai bene le dinamiche di una pubblica amministrazione e il mio obiettivo sarà far cresce la mia città, ma senza raccontare frottole ai cittadini, come spesso succede durante le campagne elettorali. Sono molto grata alle tante volontarie e ai tanti volontari che si stanno già dando molto da fare per creare una campagna elettorale così complessa".