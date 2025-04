Gestione cimiteri sotto la lente. Vivo Montespertoli si interroga

Un’interrogazione per fare il punto sulla gestione dei servizi cimiteriali, anche alla luce dei due inconvenienti verificatisi a qualche settimana di distanza l’uno dall’altro che hanno costretto due nuclei familiari ad attendere ore per la sepoltura delle rispettive defunte. È stata presentata dal gruppo di maggioranza Vivo Montespertoli e dovrebbe essere discussa già in occasione della prossima seduta del consiglio comunale, dando così modo al vice-sindaco Marco Pierini di tirare le somme ed annunciare eventuali novità. Anche alla luce del fatto che l’accordo con l’azienda che gestisce i cimiteri per conto del Comune di Montespertoli è a quanto pare prossimo alla scadenza.

Avevano destato scalpore due episodi analoghi avvenuti in successione al cimitero di Polvereto ed in quello di Montespertoli: in entrambi i casi, i familiari della defunta si erano recati al camposanto per la tumulazione una volta terminata la celebrazione delle esequie, salvo scoprire che nessuno aveva ancora provveduto a scavare la fossa e a preparare la sepoltura. Operazioni mancate che hanno portato giocoforza all’allungamento dei tempi, con le famiglie che si sono trovate a dover attendere per ore. Altre criticità, segnalate in questo caso da Montespertoli di Tutti, riguardavano lo stato manutentivo dei cimiteri: già lo scorso novembre, il vicesindaco Pierini aveva preannunciato in consiglio comunale come i prossimi interventi di manutenzione straordinaria delle strutture siano previsti nelle annualità 2026 e 2027 (e che quelle ad averne più bisogno di interventi sono quelle di Castiglioni, Lucardo e Tresanti).

g.f.