Gestione amministrativa. Chance a tempo pieno

Azienda di Castelfiorentino ricerca contabile amministrativo da inserire in azienda. La risorsa si occuperà della gestione contabile-amministrativa, dei rapporti con i clienti, della collaborazione con lo studio commercialista e col consulente del lavoro. Si richiedono o il diploma o la laurea specifica per lo svolgimento della mansione e la conoscenza del software di contabilità. Sono graditi esperienza, buoni doti relazionali e comunicative. La mansione prevede contatto con personale esterno, lavoro di gruppo, buone capacità auditive e visive. E’ richiesta un’ottima conoscenza dell’inglese scritta. Sono richieste buone conoscenze informatiche, in particolare software per contabilità aziendale. Si offre un contratto full time a tempo determinato. E’ richiesta esperienza pregressa nella mansione. Per candidarsi accedere al portale di Toscana Lavoro entro il 6 maggio.