Gaza, la missione speciale. Una volontaria empolese nella squadra dei soccorsi

C’è anche una volontaria della Misericordia di Empoli nel gruppo toscano partito per la missione internazionale con un obiettivo impegnativo dal punto di vista professionale e umano: dare supporto alle vittime della Striscia di Gaza, dove soprattutto i bambini stanno pagando il tributo più alto del conflitto. Vittime dirette e indirette, le cosiddette "vittime collaterali", di questa brutale guerra che rende ormai impossibile da mesi anche curarsi (per qualsiasi patologia) a causa della carenza di medicinali e di strutture sanitarie.

In campo ecco Eleonora Paolinetti, già operatrice socio sanitaria alla Rsa Chiarugi di Empoli. La notizia ieri è diventata virale in poche ore in città con tanti empolesi che hanno voluto inviare alla giovane e alla sua famiglia, molto nota sul territorio, un messaggio di incoraggiamento e di stima per la generosità dimostrata con il suo gesto. Da quanto appreso con Paolinetti ci sono volontari e personale sanitario di tutta la regione: un team composito coordinato, come sempre, dalla Cross ovvero dalla Centrale remota operazioni soccorso sanitario che opera per conto del Dipartimento nazionale di Protezione civile proprio per coordinare i soccorsi sanitari a livello nazionale in caso di grandi emergenze, ma che si muove anche a livello internazionale. L’operazione è condotta da un equipaggio dell’Aeronautica, con personale medico e paramedico militare, che ha messo a disposizione uno dei propri mezzi speciali decollato ieri dall’aeroporto di Pisa alla volta dell’Egitto. Obiettivo: trasferire i feriti in Italia.

el.cap.