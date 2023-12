Gas metano fuoriesce da un tubo. Guasto per il museo del vino ’I Lecci’. Tempestivo l’intervento dei tecnici

Tecnici al lavoro per del gas che si è disperso nella campagna di Montespertoli in questi giorni. Se n’è occupata un’impresa specializzata dell’Empolese. Che cosa è successo? Ha perso del metano una condotta che rifornisce di gas il Museo del Vino ai Lecci, in via Lucardese. E quindi il Comune di Montespertoli - che ha titolo su questa importante struttura - ha dovuto provvedere alla riparazione. La situazione sta rientrando nella piena normalità. Ecco esattamente com’è andata: l’ente fornitore del gas metano, nel momento di fare la voltura dell’utenza con la contestuale riattivazione della fornitura, ha segnalato al Comune una perdita di gas metano presso il Centro della Cultura della Vite e del Vino ’I Lecci’ (così si chiama la struttura ad un paio di chilometri dal paese) e pertanto ha dovuto temporaneamente sospendere la fornitura di gas metano in attesa del ripristino della tubazione da parte del Comune stesso, in quanto appunto proprietario dell’immobile.

Il Comune ha pertanto ingaggiato l’impresa specializzata per provvedere alla ricerca della perdita nella tubazione di gas metano a servizio dei Lecci, per garantire la piena sicurezza dell’impianto. La spesa è stata di circa duemila euro. Va precisato che per quest’intera operazione non si sono registrati problemi di sorta per la pubblica incolumità, e neppure per il regolare transito sulla strada provinciale Lucardese che passa a pochi metri dal museo. Si è in ogni caso tenuto conto dell’urgenza. I tecnici sono quindi intervenuti in prossimità della struttura per cercare il guasto e ripararlo, anche perché i Lecci è un centro in pratica frequentato per tutto l’anno, essendo diventato punto di riferimento storico dell’enologia di tutta la zona chiantigiana. Come accennato, la segnalazione urgente del gestore e il lavoro di Comune e tecnici hanno consentito di mettere a margine ogni possibile disagio. Con ritorno progressivo alla normalità in questi giorni di inizio delle feste.

Andrea Ciappi