Gambassi al terzo posto. Perde il Santa Maria

Torna alla vittoria il Gambassi nel girone E di Prima Categoria. A distanza di quasi un mese dal 3-1 rifilato in casa allo Sporting Arno, sempre davanti al proprio pubblico i termali hanno regolato 2-0 la Castelnuovese. Nonostante il campo pesante per copiosa pioggia le due squadre si sono affrontate a visto aperto con la prima frazione che, seppur divertente e ricca di capovolgimenti di fronte, si è chiusa a reti bianche. In avvio di ripresa, invece, bomber Rosi si avventa su una corta respinta del portiere ospite, dopo un tiro di Angioli, e porta avanti il Gambassi. La Castelnuovese prova a reagire, ma all’87’ la squadra di Falco chiude il conto in contropiede con Borgognoni su assist di Gueye, entrambi subentrati. Il Gambassi sale così a 25 punti, tornando al terzo posto con un margine di sette lunghezze sulla prima squadra che rimarrebbe fuori dai play-off.

Domenica da dimenticare, invece, per le formazioni locali impegnate nel campionato di Seconda Categoria, dove su cinque incontri è arrivato soltanto un pareggio. Partiamo dal girone F, dove le tre empolesi sono uscite tutte sconfitte. Niente da fare per Monterappoli e Santa Maria al cospetto delle due capolista Poggio a Caiano e Daytona. I pratesi hanno espugnato 3-1 il campo di Cambiano con rete neroverde di Marco Bagnoli, mentre il team di Campi Bisenzio ha regolato di misura sul proprio campo i ragazzi di mister Tamburini. All’Avane, poi, non basta la rete di Mattia Bagnoli per fare risultato in casa contro La Querce, vittorioso 2-1 al Gavazzi. Il Monterappoli resta quindi ottavo con 18 punti, a una sola lunghezza dai play-off, mentre Santa Maria e Avane sono attualmente in zona play-out con rispettivamente 10 e 9 punti. Chiudiamo con il girone G dove il Ponte a Cappiano non va oltre il pari a reti bianche interno con il modesto Santacroce e l’Aurora Montaione, che si vede annullare anche due gol per fuorigioco, cede 2-1 in casa all’Atletico Cascina nonostante l’immediato vantaggio di Orlandini al 2’ su assist di Bartalucci. Entrambe ora hanno 19 punti, due in meno della zona play-off.

Simone Cioni