Galleria d’arte urbana nel centro: "Darà grande visibilità nazionale". Tutti i progetti e cantieri per il 2025

Nel 2025 una delle capitali del ‘Chiantishire’, il comune di Montespertoli, cambierà volto, anche come galleria d’arte a cielo aperto. Il punto è dell’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, Marco Pierini. Cominciamo con l’ultima novità stando alle decisioni della giunta: la ‘street art’ nella riqualificazione del centro storico.

Come funzionerà?

"Si tratta di un progetto con la Street Levels Gallery di Firenze. L’idea è quella di fare del centro una galleria d’arte urbana contemporanea a cielo aperto. La direzione artistica della galleria elaborerà un progetto per stabilire quali facciate utilizzare e quali temi trattare nelle opere, dopodiché coinvolgeremo i proprietari, discuteremo con loro e chiederemo l’autorizzazione. Vogliamo coinvolgere anche le aziende per chiedere sponsorizzazioni e renderle parte di un progetto che darà enorme visibilità nazionale al nostro comune".

Quali lavori sono attesi nel 2025 nel centro storico, e con quali tempi?

"A giugno prenderà il via il cantiere della ripavimentazione di via Roma e via Sonnino: saranno in pietra. Al termine del lavoro entrambe le vie saranno pedonali. Aumenteremo il numero dei parcheggi. Nelle prossime settimane incontreremo commercianti e residenti".

A che punto siamo con i nuovi poli sanitario e scolastico?

"Il Polo della Salute è quasi pronto: entro il 31 dicembre sarà consegnato l’edificio A relativo alla Casa di comunità, di proprietà dell’azienda Usl Toscana Centro, mentre l’edificio B che ospiterà il servizio di 118 e gli ambulatori specialistici sarà consegnato entro il 30 aprile 2025. Per quanto riguarda il Polo per l’infanzia 0-6 l’opera sarà completata nel corso di tutto il prossimo anno, con la realizzazione delle pareti da febbraio".

Quali sono i tempi del nido alla scuola di Montagnana?

"Anche in questo caso le tempistiche sono dettate dal Pnrr e prevedono inizio e fine dei lavori nel 2025".

Da 0 a 10, le antenne di telefonia abbassate da 36 a 24 metri: che voto può essere?

"Valutarci spetta alla cittadinanza: in un contesto in cui la legge dà ai Comuni zero possibilità di incidere sul posizionamento di queste infrastrutture, siamo riusciti a contrattare un abbassamento di un terzo del palo".

Strade locali da sistemare e fragilità del territorio, quali le prossime sfide?

"Una su tutte: la progettazione della messa in sicurezza della frana di via San Ripoli e piazza Unità d’Italia. Su questo abbiamo già chiesto due finanziamenti, siamo in contatto con la Regione che si è sempre mostrata estremamente disponibile".

Capitolo sport: migliaia di frequentatori a Molino del Ponte, ci saranno altri investimenti?

"Sì, nel 2025. Abbiamo in mente di intervenire su campi da tennis e su nuovi campi da padel, ma sappiamo che c’è bisogno anche di una palestra coperta per gli sport di squadra".

Quali iniziative per le frazioni?

"I prossimi interventi in ordine cronologico sono due: nuovi marciapiedi e interventi per la sicurezza stradale sulla provinciale a Fornacette e ristrutturazione dell’ex scuola di Lucignano da convertire in case popolari".

Andrea Ciappi