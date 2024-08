Futuro ex-cinema Risorti. Interventi al rush finale: "Pronto entro un mese"

I lavori sono praticamente in dirittura d’arrivo, per un’operazione che prevedeva un quadro economico da circa 450mila euro complessi. E salvo imprevisti o eventuali intoppi, il cantiere potrebbe chiudersi in via definitiva entro un mese. Questo, stando a quanto fatto sapere dall’amministrazione comunale, lo stato d’avanzamento delle operazioni legate al recupero dell’ex-cinema Risorti. Un’opera che è praticamente stata conclusa se non altro per quanto concerne le lavorazioni principali, considerando che già nei giorni scorsi il Comune di Montelupo aveva provveduto ad approvare il quarto stato d’avanzamento del cantiere. Secondo il progetto varato dalla precedente amministrazione, nella struttura recuperata e rinnovata sorgerà un nuovo polo aggregativo pensato soprattutto per ragazzi e ragazze (ma non solo). L’idea, nel dettaglio, è di far sì che il nuovo edificio possa fungere da centro d’aggregazione per giovani durante i mesi invernali e da cinema all’aperto per l’estate. Per offrire così, in quest’ultimo caso, anche un’alternativa alla cittadinanza in attesa dell’eventuale riapertura del Cinema Mignon.